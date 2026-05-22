В Ачинске школьник на электросамокате сбил десятилетнюю девочку. По версии Следственного комитета и Госавтоинспекции Красноярского края, все произошло 21 мая на улице Кирова.

В тот день школьник, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на девочку. Водитель скрылся с места ДТП, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

Виновника аварии ищут. Выясняются все обстоятельства случившегося.

