Накануне Дня защиты детей пройдет праздничное шествие. Фото: администрация Красноярска

Многонациональный Красноярск представят 500 детей и подростков. Как сообщили в администрации города, 31 мая пройдет праздничное шествие, которое будет приурочено ко Дню защиты детей.

31 мая дети из творческих коллективов города, национально-культурных автономий, воспитанники садиков и ученики школ выступят в национальных одеждах и представят необычные головные уборы разных народов. Особое место займет демонстрация русских народных образов.

Итак, шествие пройдет 31 мая на восточной стороне Татышев-парка, начало в 13 часов. Подробности и программа будут объявлены позднее.