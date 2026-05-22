Прокуратура Красноярского края запустила горячую линию из-за паводка

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

22 мая прокуратура Красноярского края запустила горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков. Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что звонки будут принимать до 30 сентября 2026 года.

Сообщить о проблемах с получением жилья, выплат и любых нарушениях прав можно по номеру: 8 (391) 222 47-13. Время приема звонков:

- понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00;

- пятница: с 09:00 до 16:45.

Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Ранее мы писали, что на утро 22 мая в крае остаются затопленными три дачи, 148 огородов и 16 участков автомобильных дорог. Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается.