В Красноярском крае начали уборку берегов водоемов Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае начали уборку берегов водоемов. С первых чисел мая от мусора очистили 35 километров береговой линии в разных городах и районах. Участие в этом приняли более тысячи человек.

Например, в Шушенском жители вышли на берег реки Шушь, а в Зеленогорске – навели порядок на набережной реки Кан.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». В экологических акциях участвуют школьники, студенты, взрослые, волонтеры, общественные деятели - собираются вместе, чтобы помочь природе.

В планах на нынешний год провести более 500 экологических мероприятий, субботники продлятся до октября.