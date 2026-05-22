Последние звонки в Красноярском крае пройдут 26 мая

В 2026 году в крае одиннадцатые классы заканчивают более 15 тысяч человек, а девятые - почти 36 тысяч. Об этом рассказали в краевом правительстве. Последние звонки пройдут в единый день - 26 мая.

Больше всего выпускников - 300 человек - в школе № 150 Красноярска. А в 40 школах региона из 11-х классов выпускается всего один человек. Эти ребята из Манско-Уярского, Канского, Казачинско-Пировского округов.

Отмечается, что в дни проведения последних звонков в муниципалитетах усилят меры безопасности. В крупных городах возле школ будут дежурить полицейские.

В 2025 году корреспондент «КП-Красноярск» побывал на последнем звонке единственной одиннадцатиклассницы Зеледеевской средней школы.

