Фото: прокуратура

В Красноярске будут судить водителя с наркотической зависимостью. Как рассказали в краевой прокуратуре, 46-летнего мужчину поймали за рулем в нетрезвом виде еще в декабре 2024 года. Суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа и лишил водительских прав на полтора года.

Однако любитель пьяной езды свое удостоверение в ГАИ не сдал и штраф не заплатил. Более того, спустя три месяца он попался экипажу ДПС на своем автомобиле «Лады Xray». Его остановили в вечернее время на улице Елены Стасовой.

Алкотест не зафиксировал содержание алкоголя в крови. Госавтоинспекторов насторожило поведение водителя. Предложили проехать в медицинское учреждение на освидетельствование, но тот отказался. А по закону это приравнивается к состоянию опьянения.

Выяснилось, что он состоит на учете в наркодиспансере, но стадия зависимости такая, что он полностью отдает отчет своим действиям и может отвечать по закону. Сейчас на автомобиль «Lada Xray» наложен арест, прокуратура будет настаивать на его конфискации в доход государства.