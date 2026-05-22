Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 10:08

Красноярску разработают бренд города

Планируется, что он будет готов к концу 2026-ого
Полина КЛИМЕНКОВА
Красноярску разработают бренд города

Красноярску разработают бренд города

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярску разработают бренд города. Туристско-информационный центр объявил закупку на разработку территориального и туристского бренда. В мэрии рассказали, что это поможет сформировать узнаваемый образ города и подчеркнуть его особенности. Работа проводится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.

Специалистам предстоит провести социологическое исследование. Это поможет понять, с чем горожане связывают характер и атмосферу краевой столицы, природу, промышленность и гастрономию. Также предстоит выяснить, каким видят наш город за пределами региона. Уделят внимание и туристическому потенциалу.

Итоги торгов подведут в июне. Планируется, что бренд будет готов к концу 2026 года.