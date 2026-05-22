Красноярскому магазину запретили делать подарочные карты невозвратными

В Красноярске суд признал незаконным правило магазина «Вираж», запрещающее возвращать подарочные карты и обменивать их на деньги. Торговую точку проверили специалисты Роспотребнадзора после жалобы одного из покупателей.

Оказалось, что на сайте компании были прописаны правила, ущемляющие права потребителей: подарочная карта «возврату и обмену на денежные средства не подлежит». Магазину объявили предостережение, однако ситуацию это не изменило. В итоге сотрудники ведомства обратились в суд.

После этого торговая точка убрала спорный пункт из правил. Суд подтвердил, что прежняя формулировка нарушала закон о защите прав потребителей.

