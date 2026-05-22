В Абакане внедорожник снес выбежавшую на дорогу трехлетнюю девочку

21 мая в Абакане на улице Дружбы Народов внедорожник снес выбежавшую на дорогу трехлетнюю девочку. По версии Госавтоинспекции Хакасии, 20-летний водитель Toyota Hilux допустил наезд на пешехода при движении по прилегающей территории.

Авария попала на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть из-за припаркованных машин прямо перед иномаркой. Несмотря на сильный удар, девочка отделалась лишь ушибами и ссадинами.

По факту ДТП проводится административное расследование.

