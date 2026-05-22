В Красноярске объединят родильные дома, их в городе четыре. Вместе с медико-генетическим центром они войдут в состав краевого центра охраны материнства и детства. Это необходимо для обновления и повышения эффективности системы, которая сложилась еще полвека назад.

Тогда в Красноярске (который был в два раза меньше нынешнего) рождалось до 20 тысяч детей в год, а мамочки находились в стационаре до двух недель.

Сегодня число рождений снизилось на 40%, а родильниц выписывают после пяти дней. За последние пять лет и вовсе число родов в роддомах снизилось почти на 17%, а в перинатальном центре возросло на 19,5 %.

После такой реорганизации использование оборудования и персонала будет эффективнее. Кстати, сокращать сотрудников не планируют.