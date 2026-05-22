НовостиПроисшествия22 мая 2026 8:42

В красноярском магазине изъяли снюс и жидкости для вейпов на 2,5 миллиона рублей

Вячеслав КУИМОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске завели уголовное дело о продаже немаркированного снюса и жидкостей для вейпов на 2,5 миллиона рублей. По версии краевой прокуратуры, табачными изделиями торговала 45-летняя предпринимательница в магазине «Дымок» на улице Ладо Кецховели.

На прилавках лежали 97 пачек жевательного табака и 854 флакона с жидкостями для электронных сигарет. На этой продукции отсутствовали акцизные марки, что ставит под вопрос ее легальное происхождение.

Владелица торговой точки вину не признала. По словам предпринимательницы, всю продукцию она покупала через интернет и не знает отправителей — у всех были только никнеймы.

Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.