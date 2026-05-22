Рядом с Органным залом в Красноярске появится пятизвездочная гостиница Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

витала в городе, но на нынешнем заседании комиссии Горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре она прозвучала утвердительно.

По словам главного архитектора города Юлии Соловаровой, это будет гостиница с малым количеством номеров. То есть небольшая по площади и высотности. Под нее отводится земельный участок в 0,29 га. И еще она должна вписаться в облик уже отреставрированного Исторического квартала.

Судя по всему, под ее возведение будет снесен старый и давно расселенный деревянный двухэтажный дом на улице Декабристов. Для начала строительства необходимо согласовать проект межевания территории. Публичные слушания по этому вопросу ведутся.

По планам гостиница должна появиться в юбилейном 2028 году.