С начала 2026 года в Красноярском крае проверили 57 тонн импортной клубники

С начала 2026 года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 57,4 тонны импортной клубники. В пресс-службе учреждения уточнили, что ягоды в наш край поступили из Кыргызстана, Китая и Казахстана.

Вся продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. Ягоды соответствовали требованиям, отклонений специалисты не нашли.

Такой контроль нужен для защиты растений на территории нашего региона от вредителей, которые могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Также это необходимо для безопасности здоровья населения — в ягодах могут содержаться вредные вещества и микроорганизмы.

