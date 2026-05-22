НовостиПроисшествия22 мая 2026 7:39

В Красноярском крае водитель иномарки сбил 15-летнюю питбайкершу

В Козульском муниципальном округе произошло ДТП с участием питбайка под управлением 15-летней девочки
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

21 мая в поселке Новочернореченский Козульского округа произошла авария с участием 15-летней питбайкерши. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, женщина за рулем Toyota Rush не предоставила преимущество в движении школьнице, которая ехала на главной дороге.

В итоге девочке понадобилась медицинская помощь. Водитель автомобиля не пострадала.

На женщину составили административный материал за нарушение правил проезда перекрестков, а родителей юной питбайкерши привлекли к ответственности за передачу управления транспортом лицу без водительских прав.

Кроме того, информацию о произошедшем передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Полицейские напоминают: покупать питбайки детям для катания по улицам — не просто риск получить огромный штраф, а прямая опасность для жизни ребенка.

