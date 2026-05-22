Красноярские антимонопольщики оштрафовали банк за навязчивую рекламу

Красноярские антимонопольщики оштрафовали один из коммерческих банков за навязчивые звонки рекламного характера.

Житель краевого центра обратился в Красноярское УФАС России и пожаловался: слишком часто ему звонят из кредитной организации и предлагают свои услуги. Хотя мужчина дважды – в 2022 и в 2024 годах – отзывал данное когда-то согласие на получение такой информации.

- Банк объяснил ситуацию тем, что у данного абонента имеется задолженность перед ним. Однако данное обстоятельство не предоставляет прав банку на распространение рекламы своему клиенту без получения его согласия на ее получение, - прокомментировали в Красноярском УФАС России.

Навязчивая реклама без согласия получателя – это нарушение законодательства о рекламе. Кредитную организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.