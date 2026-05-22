Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 75 га

На утро 22 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 75 га — тайга горит в Мотыгинском лесничестве. Сейчас на месте работают 97 человек и три единицы техники.

Как сообщили в региональном Лесопожарном центре, угрозы населенным пунктам нет, специалисты остановили распространение огня. Ситуация находится под контролем.

За минувшие сутки в крае ликвидировали восемь пожаров на площади 73,4 га. Очаги действовали в Ирбейском, Манском, Емельяновском, Тинском, Тунгусско-Чунском, Енисейском лесничествах.

По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.