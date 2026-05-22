В Красноярске с 23 мая ограничат движение транспорта на четырех мостах

Завтра, 23 мая, в Красноярске ограничат движение транспорта сразу на четырех мостах. В администрации города уточнили, что это необходимо для ремонта сооружений.

Проезжую часть сузят на этих мостах:

- путепровод на улице Авиаторов через железную дорогу;

- Октябрьский мост от улицы Крайняя до Партизана Железняка, а также съезды на остров Татышев ;

- Коркинский мост («777») — дорожники организуют реверсивное движение;

- путепровод на Пограничников. Движение ограничат от улицы Алюминиевая до здания № 9с15 на Пограничников.

Ограничения будут действовать до 23:00 31 октября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

