В Красноярске с 23 мая ограничат движение транспорта на четырех мостах

Завтра, 23 мая, в Красноярске ограничат движение транспорта сразу на четырех мостах. В администрации города уточнили, что это необходимо для ремонта сооружений.
Проезжую часть сузят на этих мостах:
- путепровод на улице Авиаторов через железную дорогу;
- Октябрьский мост от улицы Крайняя до Партизана Железняка, а также съезды на остров Татышев ;
- Коркинский мост («777») — дорожники организуют реверсивное движение;
- путепровод на Пограничников. Движение ограничат от улицы Алюминиевая до здания № 9с15 на Пограничников.
Ограничения будут действовать до 23:00 31 октября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
