Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни пошлины на 62 миллиона рублей

Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни платежи на крупную сумму – 62 миллиона рублей. За что и поплатились. Два их них осуждены на срок 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому, третий – на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей. . Подельников было четверо – еще один фигурант находится в международном розыске.

Приговор вынесли в Кировском районном суде, приняв во внимание позицию транспортного прокурора.

История преступления такова: в период с 2021 года по 2024 год бизнесмены завозили в Россию из-за границы велосипеды и запчастей к ним. По документам товар проходил с сильно заниженной стоимостью. Соответственно на эту стоимость в бюджет перечислялась совсем небольшая сумма, а все, что скрывалось – шло в карман.

Причиненный в результате преступления ущерб возмещен в полном объеме, сообщают Gornovosti.