В Красноярске на экологичное отопление переведут более 350 домов

В Красноярске на экологичные виды отопления переведут более 350 домов – это планы на 2026 год. Из краевого и городского бюджета направят 303 миллиона рублей, рассказали в министерстве экологии края.

Глава министерства Владимир Часовитин уточнил, что в первую очередь помощь в замене печей на твердотопливные котлы оказывается социальным категориям: семьям с малым достатком, с детьми, также семьям участников СВО.

Напомним, что работа идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Цель – снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу краевого центра не менее чем на 20 % - такого результата нужно добиться уже к концу 2026 года.

Для информации: за восемь предшествующих лет экологическая модернизация охватила уже более 3800 домовладений, а объем выбросов загрязняющих веществ сократился более чем на 151 тонну в год.