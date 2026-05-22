В Красноярске на Караульной горе обновляют надпись «Россия» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске на Караульной горе обновляют надпись «Россия». Напомним, что появился этот арт-объект в 2007 году благодаря инициативной группе. Каждый год в конце весны эту надпись обновляли, а акции принимали участие общественники, старшеклассники. Но незадолго до пандемии все вдруг прекратилось.

В 2022 году силовики собрались и ко Дню государственного флага 22 августа подарили городу восстановленную достопримечательность. На склоне горы работали сотрудники службы судебных приставов, полиции, МЧС и Росгвардии. После традиция вновь прервалась.

И вот нынче решено обновить надпись «Россия». Рабочие уже очистили буквы, убрали старую выцветшую мраморную крошку. Сейчас укладывают подложку. Затем установят бортики по контуру букв и уложат металлическую решетку. И уже после вновь заполнят новой окрашенной мраморной крошкой в цветах триколора. Об этом рассказали в администрации города.