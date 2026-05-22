Жители аварийных домов в Красноярске освобождаются от платы за капремонт. Фото: прес-сслужба администрации города

Жители домов, признанных аварийными в Красноярске, освобождаются от платы за капремонт, пояснили в администрации города. Квитанции от регионального фонда капремонта им не должны присылать, однако если это по каким-то причинам происходит, нужно обратиться для перерасчета.

Такой дом исключается из программы капитального ремонта. Все деньги, которые были накоплены до этого, замораживаются. По требованию собственника жилья его деньги могут вернуть.

Однако при этом коммунальное обслуживание такого дома продолжается: там должны проводить текущий ремонт, содержать в рабочем и безопасном состоянии системы коммуникаций – до того момента, как все жильцы будут расселены.

Кстати, жильцы дома, признанного аварийным, могут переселиться в маневренный фонд, для этого нужно направить заявление в департамент ЖКХ и благоустройства города. Комиссия должна рассмотреть его в течение месяца.