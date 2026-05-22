В Красноярске осудили фигуранта схемы «ваш родственник попал в беду». Это 18-летний житель Кемеровской области, который осенью 2015 года получил в мессенджере предложение легкого заработка. Для «трудоустройства» с него потребовали фото лица и копию паспорта.

Согласившись, молодой человек приехал в краевой центр, встретился с указанным кураторами таксистом, забрал у него сверток с деньгами. Следствие выяснило, что таксист не понимал, во что был втянут. Он просто доставил по назначению посылку, которую ему вручила потерпевшая пенсионерка. Там было больше миллиона в рублях и иностранной валюте.

Вернувшись в Новокузнецк, курьер перевел все мошенникам, получив за это 22 тысячи рублей. На суде он раскаивался, даже частично возместил ущерб – 300 тысяч рублей. И получил 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка. Иск потерпевшей на 712 тысяч рублей также удовлетворен – курьеру из своего кармана придется расплачиваться за соблазн легкого заработка.