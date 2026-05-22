В Туве после отказа от госпитализации скончалась девушка-инвалид

В Туве после отказа от госпитализации скончалась 17-летняя девушка-инвалид. Как стало известно, несколько дней назад у нее поднялась температура. Многодетная мать четыре раза вызывала скорую помощь, наконец, медики сначала увезли пациентку на госпитализацию, там ее перенаправили в неотложку, но в медицинском учреждении ее не стали осматривать и посоветовали обраться в инфекционное отделение.

Мама с дочерью уехали домой после отказа от госпитализации. 21 мая девушке вновь была вызвала скорая, но когда ее доставили в больницу, она скончалась.

Эта история была выявлена в ходе мониторинга в социальных медиа, СК начал проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.