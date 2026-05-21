За «Монетную неделю» красноярцы сдали мелочи на пять миллионов рублей

С 6 по 18 апреля в крае проходила «Монетная неделя», цель которой вернуть мелочь, осевшую в копилках, в денежный оборот. Банк России подвел итоги акции. По данным пресс-службы ведомства, за неделю в банки и торговые точки региона обратились 1 493 жителей. Они вернули в оборот более 1,1 миллиона монет на общую сумму 5,3 миллиона рублей. Это почти на миллион рублей больше, чем во время прошлой акции.

Особенностью акции в 2026 году стало расширение географии пунктов приема. Впервые к «Монетной неделе» присоединились магазины локальных торговых сетей, в которых можно было обменять мелочь на купюры без визита в банк.