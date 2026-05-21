Первые экспертизы не подтвердили пищевое отравление у кадетов в Красноярске. Фото: КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И.Лебедя»

Первые экспертизы на наличие пищевого отравления у воспитанников кадетского корпуса им. А. И. Лебедя в Красноярске показали, что ученики не отравились едой. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, 14 и 15 мая 2026 года более 30 воспитанников обратились в медпункт с жалобами на боли в животе. Сначала это связывали с пищевым отравлением. С продукции были взяты пробы, с объектов внешней среды сделаны смывы, также обследовали поваров. В итоге выяснилось, что недомогание детей не связано с кухней.

- У пяти воспитанников подтвержден норовирус, он не связан с питанием. Результаты по 14 детям будут через несколько дней. По остальным результаты отрицательные. Результаты у работников столовой и по еде тоже отрицательные.