Красноярцев приглашают на Кубок города по конному спорту

В Красноярске состоится Кубок города по конному спорту.

23 мая в учебном конно-спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета пройдет Кубок города по конному спорту. Об этом рассказали в мэрии. Соревнования откроет олимпийский вид конного спорта – выездка. Участники продемонстрируют свое мастерство, пары «всадник-лошадь» удивят безупречной слаженностью. Болельщики увидят элементы конного спорта с акробатикой и гимнастикой, а также удивительную координацию животных.

Открытие Кубка состоится в 14:00 по адресу: ул. Елены Стасовой, 48/2. Награждение победителей и призеров запланировано на 16:30. Вход свободный.