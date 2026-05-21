НовостиСпорт21 мая 2026 11:32

Красноярцев приглашают на Кубок города по конному спорту

Полина КЛИМЕНКОВА
В Красноярске состоится Кубок города по конному спорту. Фото: мэрия

23 мая в учебном конно-спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета пройдет Кубок города по конному спорту. Об этом рассказали в мэрии. Соревнования откроет олимпийский вид конного спорта – выездка. Участники продемонстрируют свое мастерство, пары «всадник-лошадь» удивят безупречной слаженностью. Болельщики увидят элементы конного спорта с акробатикой и гимнастикой, а также удивительную координацию животных.

Открытие Кубка состоится в 14:00 по адресу: ул. Елены Стасовой, 48/2. Награждение победителей и призеров запланировано на 16:30. Вход свободный.