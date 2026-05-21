В Кодинске 11 выпускников получили сертификаты об окончании программы допообразования по энергетическому направлению

Выпуск очередного потока энергетического класса. Фото: Центр дополнительного образования детей г. Кодинска

В Кодинске Кежемского округа Красноярского края завершился очередной учебный год для школьников, которые принимали участие в проекте «РусГидро-класс». Сертификаты об окончании трехлетней программы дополнительного образования получили 11 выпускников. За время обучения школьники углубленно изучали математику, физику, основы энергетики, инженерные дисциплины и современные технологии, участвовали в профильных конкурсах, олимпиадах и практических занятиях с участием специалистов Богучанской ГЭС.

Выпускники профильного класса традиционно выбирают технические и инженерные направления для дальнейшего обучения. За последние два года школьники поступили в Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, СибГУ им. Решетнёва, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, а также профильные колледжи и техникумы Красноярского края. Среди выбранных направлений - электроэнергетика и электротехника, программная инженерия, нефтегазовое дело, мехатроника и робототехника, прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, проектирование авиационных и ракетных двигателей и другие востребованные специальности.

- Класс с углубленным изучением энергетических дисциплин - это раннее погружение школьников в инженерную среду и возможность осознанно выбрать будущую профессию. Мы видим, что выпускники успешно продолжают обучение по техническим направлениям, а интерес ребят к энергетике и современным технологиям ежегодно растет, - отметил генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.

За время обучения школьники не только изучают профильные дисциплины, но и пробуют себя в проектных, конкурсных и олимпиадных форматах, связанных с энергетикой, цифровыми технологиями и инженерными решениями. Такая практика помогает ребятам развивать системное мышление, работать в команде, анализировать техническую информацию и осознанно выбирать будущую профессию.

Одним из результатов этой подготовки стало участие 17 учеников в Отраслевой олимпиаде школьников «Энергия образования» по физике в 2025-2026 учебном году. Олимпиаду проводит ПАО «РусГидро» совместно с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». Призером II степени стал ученик 10 класса Кирилл Орлов, призерами III степени - ученица 9 класса Арина Дедова и ученик 11 класса Денис Куценов. Победители и призеры олимпиады получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры.

Напомним, проект реализуется в Кодинске с 2011 года на базе Центра дополнительного образования детей. Существенную поддержку проекту оказывает станция, помогая развивать материально-техническую базу и внедрять современные образовательные форматы. Для учеников девятых и десятых классов, продолжающих обучение в профильном классе, недавно состоялась традиционная экскурсия на гидроэлектростанцию, где школьники познакомились с работой гидроэнергетического оборудования и особенностями эксплуатации энергообъекта.