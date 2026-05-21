В четырех домах Красноярска ввели режим угрозы ЧС

Администрация Красноярска ввела режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации сразу в четырех жилых домах — все здания находятся в Железнодорожном районе. Они расположены по адресам:
- улица Новая Заря, 10;
- проспект Свободный, 53;
- улица Борьбы, 28;
- улица Тимирязева, 45.
На фасадах домов специалисты нашли сквозные и мелкие трещины. Объекты обследуют и подготовят проектно-сметную документацию для аварийно-восстановительных работ.
