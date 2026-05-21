Следователи завершили расследование дела о тарифах на ЖКХ в красноярском Бражном

Следователи завершили расследование уголовного дела о завышенных тарифах на ЖКХ в селе Бражное Канского округа. Напомним, что в превышении должностных полномочий обвинили бывшего главного инженера «Коммунальных ресурсов».

Ранее СМИ писали, что сельчане оплачивали коммунальные услуги по необоснованно завышенным тарифам. По словам жителей Бражного, после смены управляющей компании размер коммунальных платежей дошел до 100 тысяч рублей в месяц.

По версии следствия, главный инженер знал, что в тариф на водоотведение сточных вод в Бражном включены расходы на транспортировку до очистных сооружений в Рыбинском районе. При этом обвиняемый с октября 2024 года по май 2025-го организовал сброс сточных вод на территории села.

Жители Бражного продолжали платить за услуги полного цикла процесса водоотведения. В результате главный инженер нанес ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей 177 сельчанам, сельскохозяйственной организации и индивидуальному предпринимателю.

– Причиненный ущерб возместили на стадии предварительного следствия, – добавили в СК.

Дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.