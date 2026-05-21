В Красноярске 22 мая ожидается сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 22 мая, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичную ситуацию прогнозируют в Хакасии и Туве. Кроме того, на севере центральных МО Красноярского края в течение суток местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.