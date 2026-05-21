На утро 21 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 153 огорода и 12 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, сохраняется выход воды на пойму на реках: Чулым (село Красный завод и поселок Балахта), Кеть (село Лосиноборское), Мура (село Ирба), Сым (поселок Сым) и Подкаменная Тунгуска (село Ванавара).

В Красноярске на Енисее по-прежнему превышен неблагоприятный уровень 290 сантиметров.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 102 га — тайга горит в Мотыгинском и Тунгусско-Чунском лесничествах.