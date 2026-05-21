В Красноярске спрогнозировали дорожную обстановку во время летних ремонтов

Фото: Сергей Верещагин в социальных сетях

Администрация Красноярска оценила сценарии дорожной обстановки во время летнего ремонтного сезона и назвала список улиц, где ожидаются наиболее плотные потоки автомобилей. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что в 2026 году работы будут идти на 230 объектах — это и замена асфальта, и обновление сетей.

Вот где ожидаются пробки этим летом:

Мосты:

- Коммунальный;

- Николаевский;

- «777»;

- путепровод на Бугаче.

Левый берег:

- Брянская;

- Вейнбаума;

- Белинского;

- Партизана Железняка;

- Тотмина;

- Дубровинского.

Правый берег:

- Семафорная;

- «Красноярский рабочий»;

- Свердловская;

- 60 лет Октября;

- Монтажников.

Дорожники будут мониторить ситуацию и корректировать режимы светофоров для равномерного распределения нагрузки.

Ранее мы писали, что 19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела „Октябрьский район“») появились светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков.

