В Красноярске спрогнозировали дорожную обстановку во время летних ремонтов

Администрация Красноярска оценила сценарии дорожной обстановки во время летнего ремонтного сезона и назвала список улиц, где ожидаются наиболее плотные потоки автомобилей. В социальных сетях мэр Сергей Верещагин сообщил, что в 2026 году работы будут идти на 230 объектах — это и замена асфальта, и обновление сетей.
Вот где ожидаются пробки этим летом:
Мосты:
- Коммунальный;
- Николаевский;
- «777»;
- путепровод на Бугаче.
Левый берег:
- Брянская;
- Вейнбаума;
- Белинского;
- Партизана Железняка;
- Тотмина;
- Дубровинского.
Правый берег:
- Семафорная;
- «Красноярский рабочий»;
- Свердловская;
- 60 лет Октября;
- Монтажников.
Дорожники будут мониторить ситуацию и корректировать режимы светофоров для равномерного распределения нагрузки.
Ранее мы писали, что 19 мая в Красноярске на кольцевой развязке на улице Калинина (около остановки «Стела „Октябрьский район“») появились светофоры — они работают только в утренние и вечерние часы пик, в остальное время водители должны ездить по требованиям дорожных знаков.
