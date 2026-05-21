В Красноярском крае пожарные сняли тесное кольцо с пальца девушки

В поселке Абан местные спасатели помогли снять тесное кольцо с пальца девушки. В МЧС Красноярского края сообщили, что в пожарную часть пострадавшую привезли ее родители.

Кольцо, которое носила девушка, оказалось слишком тесным. Палец опух, и снять украшение самостоятельно семье не удалось.

Сотрудники МЧС при помощи специальных инструментов смогли снять кольцо, не повредив палец. Для специалистов из Абана это уже второй подобный случай в 2026 году.

