Работы по благоустройству улицы Кирова идут в соответствии с графиком

Фото: городская администрация

В фокусе внимания оказалась улица Кирова – одна из трёх поперечных улиц, которые будут отремонтированы в этом году. Её приводят к современным стандартам благоустройства и делают удобнее, прежде всего, для пешеходов. Сейчас на улице прокладывают подземные каналы, чтобы спрятать все провода, демонтируют старые покрытия и укладывают новую брусчатку.

Фото: городская администрация

Жители жаловались на отсутствие пешеходной доступности. Рабочие демонтировали тротуары сразу на обеих сторонах улицы, горожанам приходится передвигаться по проезжей части. По этому поводу служба заказчика вынесла замечания подрядчику. Их устранение находится на ежедневном контроле. В настоящее время на участке выставлены знаки, уложены необходимые настилы.

Особое внимание уделено озеленению. Аварийные растения убрали. Взамен их проектировщики предусмотрели новые зелёные насаждения. В прошлом году был наработан позитивный опыт: высаженные на поперечных улицах саженцы успешно перенесли первую зиму.

«Любое место, которое можно использовать под озеленение, мы учли в проекте под высадку деревьев. Мы хотим сформировать красивый профиль улиц. Все решения подстраивали под уже существующие на улицах деревья, старались максимально их сохранить. Важное значение имеет качество посадочного материала. Мы осуществляем авторский надзор и видим, что очень хорошо прижились деревья, высаженные в прошлом сезоне на поперечных улицах», - говорит автор проекта благоустройства, главный архитектор ООО «ПроектДевелопмент» Анастасия Шарыпова.

Отметим, благоустройство ул. Кирова выполняют одновременно сразу несколько подрядных организаций. Отдельные контракты заключены на благоустройство пешеходной части, замену освещения, установку уличной мебели, озеленение и дорожные работы. Это сделано для оптимизации графика работ.

«Работы по поперечным улицам исторического центра находятся на постоянном контроле главы Красноярска Сергея Верещагина. Главная задача, которую он ставит, – чёткое соблюдение графика. По ул. Кирова были замечания по культуре производства, сейчас они устранены. В целом, ход работ оцениваем удовлетворительно», - сказал первый заместитель главы Красноярска Александр Мацак.