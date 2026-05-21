Главгосэкспертиза одобрила проект электродепо красноярского метротрама

Красноярский метротрам получил положительное заключение Главгосэкспертизы по последнему этапу строительства. Пресс-служба подземки уточнила, что вердикт экспертов стал завершающим в большом пакете проектных документов.

Метростроители возведут следующие объекты:

- электродепо «Октябрьское»;

- подземный тоннель соединительной ветки до станции «Высотная» длиной 400 метров;

- главный производственный и административный корпуса для персонала;

- здания тягово-понизительной и распределительной трансформаторных подстанций, компрессорной станции;

- «веер» трамвайных путей;

- очистные сооружения и инженерные сети.

Электродепо разместят вдоль улицы Высотная, между Карбышева и Телевизорным переулком. Сейчас здесь готовят площадку для строительства основных сооружений.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и губернатор Михаил Котюков проверили, как проходят работы на стройплощадке метротрама на улице Копылова — здесь находится один из самых больших котлованов в нашей стране.

Напомним, в феврале 2026 года сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.