В Красноярске на улице Пограничников снесли незаконные строения: нежилые здания в 1-2 этажа и растворо-бетонный узел. В администрации города уточнили, что речь идет об участке в Советском районе недалеко от ТЭЦ-3.

Объекты построили без согласованной проектной документации и разрешения. Здания снес подрядчик управления капитального строительства.

Добавим, что всего в 2026 году, при условии финансирования, планируется демонтировать десять самовольных объектов.

