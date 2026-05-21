НовостиПроисшествия21 мая 2026 6:26

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 102 га

Угрозы населенным пунктам нет
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

На утро 21 мая в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 102 га — тайга горит в Мотыгинском и Тунгусско-Чунском лесничествах. Сейчас на месте работают 40 человек и три единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки в крае ликвидировали два пожара на 26,7 га. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.

Напомним, что жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.