Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 102 га

На утро 21 мая в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 102 га — тайга горит в Мотыгинском и Тунгусско-Чунском лесничествах. Сейчас на месте работают 40 человек и три единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки в крае ликвидировали два пожара на 26,7 га. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.

Напомним, что жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность.