За неделю клещи укусили 1309 жителей Красноярского края

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю клещи покусали 1309 жителей Красноярского края, из них 338 — дети. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число пострадавших с начала сезона составило 3630 человек.

За последние семь дней зарегистрировано еще три случая заболевания клещевыми инфекциями. Так, у 29-летней жительницы Березовки подтвердился боррелиоз.

В крае продолжаются акарицидные обработки территорий. Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.