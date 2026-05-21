Лучший нарисованный магазин выбирают в Енисейской Сибири

На сайте «Комсомолки» стартовало голосование на работы участников конкурса рисунков «Магазин будущего». Напомним, это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» и торговой сети «Командор» при поддержке регионального национального центра «Россия», приуроченного ко дню рождения торговой сети. В нём участвуют детей из Красноярского края, Хакасии и Тывы

Фантазии юных художников простираются далеко за пределы планеты Земля. Вся Вселенная – это большая сеть магазинов. Например, Милана Ростовцева из Красноярска мечтает, чтобы магазин будущего сочетает удобство цифровых технологий и персонализированное обслуживание клиентов.

Рисунок: Милана Ростовцева.

У Артёма Дудкина из Железногорска роботизированный магазин, где людям помогают роботы. Помощники летают по торговым рядам и выполняют заказы взрослых и детей. «Мне кажется, что в будущем магазины будут очень красивыми и умными», - подписал свой рисунок мальчик.

Рисунок: Артем Дудкин.

Напоминаем, отдать свой голос за понравившуюся работу можно с 21 по 25 мая. Итоги подведём 27 мая. По итогам голосования победят 20 юных художников в номинации «Выбор читателей», ещё 10 выберут в номинации «Выбор организаторов».

Торжественная церемония награждения состоится в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае. Победителей ждет знакомство с центром, интерактивная экскурсия о технологиях будущего в торговле, вручение дипломов и подарков, фотосессия. Каждый получит фирменный диплом конкурса, памятную милую игрушку от ТС «Командор» и подарочный сертификат номиналом 2 000 рублей на покупки в торговой сети.

Еще есть время принять участие и отправить рисунки до 25 мая!

