В Красноярском крае нашли мясо и молоко «из будущего»

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярском крае снова нашли мясо и молоко с авансовыми датами выработки. Проверку провели специалисты регионального Россельхознадзора.

Так, продукты «из будущего» обнаружили у компаний «Агинское молоко» и «Регион-Сибирь». Первая фирма 10 мая оформила производственный сертификат на «сыр "Кальяни" обезжиренный» с датой выработки от 15 мая, а вторая 4 мая произвела замороженное котлетное мясо категории Б, но дату выработки указала от 15 мая.

Нарушения удалось установить с помощью компонента «Меркурий» федеральной информационной системы «ВетИС».

Производители продукции получили предостережения.