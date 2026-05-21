Красноярку не пустили в бар из-за одежды в спортивном стиле

В Красноярске бар «Но это не точно» незаконно отказал в обслуживании посетительнице из-за «несоответствующей одежды» — женщина пришла в заведение в спортивных брюках. В Роспотребнадзоре рассказали, что она заблаговременно забронировала столик, приехала в назначенное время, но внутрь ее не пустили.

По мнению сотрудника на входе, такая одежда не вписывается в дресс-код заведения. В качестве аргумента горожанке предоставили бумагу, согласно которой администрация якобы вправе отказать любому посетителю без объяснения причин.

После случившегося недовольная красноярка написала жалобу в краевой Роспотребнадзор. Специалисты ведомства назвали действия сотрудников бара незаконными.

Владельцам заведения объявили предостережение.