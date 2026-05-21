Буйного пассажира высадили из самолета в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали 44-летнего мужчину за хулиганство на борту самолета из Москвы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, во время полета пьяный житель Бурятии выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания экипажа, вел себя агрессивно и практически «не ориентировался в пространстве».

В итоге бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью стяжек привязали хулигана к креслу. Уже в дежурной части медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного легкую степень опьянения.

Дебошира привлекут к административной ответственности сразу по двум статьям, в том числе за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Транспортная полиция Сибири напоминает: в случае невыполнения правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке.