Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в селе Долгий Мост Абанского округа огонь уничтожил хозпостройку и повредил жилой дом на площади 70 квадратных метров. На месте работали четыре единицы техники и 14 человек, включая добровольцев.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали три раза. На акваториях края зафиксировали одно происшествие: в реке Большая Кеть недалеко от деревни Тархова обнаружили тела двух мужчин.