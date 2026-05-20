Двое рыбаков утонули в Красноярском крае

20 мая в реке Большая Кеть недалеко от деревни Тархова обнаружили тела двух мужчин — они находились около лодки. О трагедии сообщили в МЧС Красноярского края.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. При этом в некоторых СМИ уже появилась информация о том, что моторную лодку унесла бурная река, а погибшие мужчины — первые жертвы паводка в регионе.

Однако, по предварительной версии регионального Следственного комитета, рыбаки находились в состоянии алкогольного опьянения и катались на лодке.

«Это не из-за паводка. Ничего криминального», – добавили в ведомстве.

Напомним, что на утро 20 мая в Красноярском крае остаются затопленными три жилых дома, три дачи, 170 огородов и 14 участков автомобильных дорог. Ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.