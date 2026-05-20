НовостиОбщество20 мая 2026 12:44

В Красноярском крае ограничат движение через железнодорожный переезд

21 и 22 мая в Красноярском крае ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана.

21 и 22 мая в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд. В КрасЖД уточнили, что объект расположен на дороге, соединяющей деревни Старая Пойма и Новая Пойма (рядом с остановочным пунктом Пойма).

C 23:00 21 мая до 23:00 22 мая переезд закроют для движения автомобилей. Транспорт экстренных служб будут пропускать по временному настилу.

Ограничения связаны с работами по капитальному ремонту пути на участке Ингашская – Тинская. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.