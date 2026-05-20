В Красноярском крае мошенники рассылают владельцам участков фальшивые штрафы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Росреестре по Красноярскому краю бьют тревогу: владельцам загородных участков стали приходить поддельные штрафы якобы за нарушения земельного законодательства. 20 мая в ведомстве рассказали подробнее о новой схеме, чтобы дачники не попадались на эту удочку.

Аферисты рассылают сообщения в смс или мессенджерах и предлагают перейти по подозрительной ссылке, чтобы оплатить якобы выявленные нарушения. Дальше мошенники могут попытаться взломать личный кабинет человека на портале «Госуслуги» или другими способами получить доступ к его сбережениям.

Специалисты объяснили, что настоящие штрафы так не приходят. По словам руководителя управления, Росреестр наказывает только после контрольной проверки и составления протокола. Это долгий процесс, на каждом этапе собственник получает официальные бумаги. Например, человека обязательно заранее уведомляют о времени и месте проверки: заказным письмом, через «Госуслуги» или официальной телефонограммой.

Единственный законный документ для оплаты – это постановление о штрафе. Оно подписано главным государственным инспектором или его заместителем, заверено печатью и направлено лично, почтой или через «Госуслуги».

Если есть сомнения в подлинности полученного документа иил сообщения, можно прийти на личный прием в ведомство, позвонить или в течение десяти дней направить жалобу в тот орган, который вынес постановление. Главное правило – не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.