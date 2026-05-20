В Красноярске открылся XX форум «Современные системы безопасности – Антитеррор»

Фото: Александр Паниотов

20 мая в Красноярске открылся юбилейный XX Всероссийский форум-выставка «Современные системы безопасности – Антитеррор». Его главная тема — противодействие идеологии терроризма.

На пленарных заседаниях, семинарах, круглых столах будут рассматриваться вопросы антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры, профилактики негативных социальных явлений и другое. Мероприятие объединит экспертов со всей страны.

– Терроризм не признает границ и не признает никаких моральных норм. Поэтому вопросы противодействия террористической угрозе требуют сплоченности всего общества, – отметил губернатор края Михаил Котюков.

Также к участникам обратился Александр Красовский, заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета. Он подчеркнул, что особое внимание на проводимых мероприятиях необходимо уделить вопросам совершенствования профилактической работы, прежде всего с молодежью.

Форум продлится до 22 мая на площадках МВДЦ «Сибирь». На пленарном заседании представители аппарата НАК, министерств и общественных организаций уже обсудили антитеррористические проекты и воспитательную работу с учащимися.

Добавим, что первый Всероссийский форум, посвященный антитеррористической безопасности, состоялся в краевом центре в 2006 году. Мероприятие проходит под эгидой Национального антитеррористического комитета и Росмолодежи.