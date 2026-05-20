У жителей Красноярска повысился интерес к загородной недвижимости

В Красноярском крае в марте 2026 года количество выставленных на продажу загородных домов и участков оказалось на 4% больше, чем год назад. Такие данные привели эксперты аналитического центра Авито Недвижимости, подведя итоги за первый квартал 2026 года.

По их выводам на Красноярск пришлось почти 2% от всего спроса на такую недвижимость в России. Чаще всего потенциальные покупатели искали дома: на них пришлось 79% запросов. Дачи интересовали 14% заходящих в подборку, коттеджи и таунхаусы – значительно реже. В Красноярске спрос на загородное жилье в марте практически не изменился по сравнению с тем же месяцем 2025 года.

Аналитики добавили, что рынок постепенно восстанавливается, но медленными темпами. В целом по России в первом квартале было заключено 85,5 тысяч сделок – это примерно на уровне прошлого года. А вот мартовские результаты по стране оказались на 18% выше, чем год назад, и на 19% превысили показатели февраля 2026 года.