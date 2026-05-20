В Красноярском крае дрон помог полицейским найти 15 нелегальных мигрантов

Фото: МВД

В Казачинско-Пировском округе полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам на двух крупных лесоперерабатывающих предприятиях. В МВД Красноярского края уточнили, что на объектах сотрудники проверили 49 иностранцев на предмет законности пребывания и работы в России.

Для поисков нарушителей использовали дрон: на записи с камеры видно, как рабочие пытались убежать с территории одной из лесопилок. Позже полицейские выяснили, что 15 человек находились и работали в РФ с нарушениями. Всего сотрудники составили 21 административный протокол, в том числе за нелегальную работу.

Кроме того, предприятиям может грозить штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя.

Тем временем кузбассовец, как пишет сайт Vse42.ru, сжег дом женщины за отказ 20-летней давности.