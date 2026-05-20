В Красноярском крае суд дал юному кладбищенскому вандалу шанс на исправление

В Красноярском крае суд отказался отправить трудного подростка в специальный центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Полиция Сосновоборского округа обратилась с иском отправить в это специализированное учреждение на срок до 30 суток, однако судья не поддержал такую меру. Об этом рассказал 20 мая в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным полицейских, 13-летний школьник несколько раз попадал в неприятные истории. Так в апреле 2026 года он украл из подъезда дорогой велосипед. До этого, осенью 2025 года, вместе с приятелями участвовал в хищении еще трех двухколесников. Общий ущерб составил 24 тысячи рублей. Кроме того, в октябре того же года подросток вместе с друзьями пришел на кладбище, где подростки ломали надгробия, ограждения и могильные вазы.

Однако мальчик не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому в заведении дела отказали. Полицейские посчитали, что его нужно изолировать. Но суд изучил предоставленные материалы и не нашел убедительных доказательств того, что все возможные профилактические меры уже испробованы и не помогли. Судья: помещение в такой центр – исключительная мера, и в этом случае для нее не нашлось оснований.